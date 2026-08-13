Atlas Cycles (Haryana) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Cycles (Haryana) lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,95 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 15,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlas Cycles (Haryana) 19,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at