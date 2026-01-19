|
Atlas Cycles (Haryana): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Atlas Cycles (Haryana) hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Atlas Cycles (Haryana) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,31 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Atlas Cycles (Haryana) im vergangenen Quartal 15,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlas Cycles (Haryana) 22,0 Millionen INR umsetzen können.
