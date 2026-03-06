Atlas Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlas Lithium hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,540 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlas Lithium -2,910 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,09 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 86,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,67 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at