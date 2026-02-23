Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,66 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 TRY je Aktie erzielt worden.

Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,17 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 96,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,11 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,390 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,190 TRY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,38 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 3,64 Milliarden TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at