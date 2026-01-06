Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006

06.01.2026 12:55:00
Atlas sortiert Autoteile: Boston Dynamics testet Roboter in Hyundai-Fabrik
Boston Dynamics gewährt "60 Minutes" Einblicke in seine Arbeit: Der Roboter Atlas soll erstmals im realen Industrieumfeld lernen, Aufgaben autonom zu erledigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
