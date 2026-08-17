Atlas Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Atlas Technologies gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,35 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlas Technologies ein EPS von -9,950 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 595,4 Millionen JPY gegenüber 489,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at