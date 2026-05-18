Atlas Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atlas Technologies hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 591,9 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 563,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at