AtlasClear gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AtlasClear hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,250 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 4,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AtlasClear 2,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,010 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,22 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at