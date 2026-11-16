AtlasClear legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AtlasClear lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat AtlasClear mit einem Umsatz von insgesamt 5,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at