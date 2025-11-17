AtlasClear: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AtlasClear hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

