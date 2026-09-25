AtlasClear: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AtlasClear hat am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,5 Millionen USD – ein Plus von 136,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AtlasClear 2,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AtlasClear 20,05 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,86 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at