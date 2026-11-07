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07.11.2026 17:49:02

Atlassian: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its earnings call, held on Nov. 5, 2026, to review results of its fiscal year 2027 first quarter ended Sept. 30, Atlassian (NASDAQ:TEAM) announced total revenue grew 24% year over year to $1.8 billion. The business expanded its remaining performance obligations (RPO), or total contracted future revenue, by 44% as corporate clients signed multiyear platform commitments.

That expansion shows enterprise customers are deepening their operational ties to the software suite as artificial intelligence (AI) tools scale. Three takeaways from the call highlight how management is steering the business for durable growth.

Large corporate clients transitioning from self-managed data center software to cloud products often face complex deployment schedules. Management introduced hybrid agreements so organizations can migrate across multiple years without paying double subscription fees, preserving long-term customer retention.

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