Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
|
26.02.2026 16:11:00
Atlassian: KI-Agenten in Jira jetzt als vollwertige Teammitglieder
Atlassian startet die Open Beta für KI-Agenten in Jira. Sie lassen sich wie menschliche Nutzer zuweisen und in automatisierte Workflows einbinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlassian
|Keine Nachrichten verfügbar.