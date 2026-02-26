Atlassian Aktie

Atlassian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 16:11:00

Atlassian: KI-Agenten in Jira jetzt als vollwertige Teammitglieder

Atlassian startet die Open Beta für KI-Agenten in Jira. Sie lassen sich wie menschliche Nutzer zuweisen und in automatisierte Workflows einbinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Atlassian

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.