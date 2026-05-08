KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.05.2026 12:23:00
Atlassian: KI-Agenten übernehmen die Routinearbeit
Atlassian stellt auf der Team ’26 neue KI-Funktionen vor. Agenten sollen Aufgaben eigenständig planen und ausführen, unterstützt durch den Teamwork Graph.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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