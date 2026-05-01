Atlassian-Aktie hebt ab: Warum die Cloud-Erlöse die Anleger jubeln lassen

Der Software-Spezialist Atlassian hat mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen und ein beschleunigtes Cloud-Wachstum verzeichnet.

• Umsatz klettert um 32 Prozent auf 1,79 Milliarden US-Dollar• Cloud-Erlöse beschleunigen sich auf 29 Prozent Wachstum• Non-GAAP-Betriebsmarge erreicht starke 34 Prozent

Starke Cloud-Dynamik und operative Hebelwirkung

Atlassian hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt, das die strategische Neuausrichtung auf Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz unterstreicht. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf rund 1,79 Milliarden US-Dollar, während die Cloud-Umsätze mit 1,13 Milliarden US-Dollar die Erwartungen deutlich schlugen. Mike Cannon-Brookes, CEO und Mitbegründer von Atlassian, erklärte gegenüber den Aktionären im aktuellen Shareholder Letter: "Unsere starken Q3-Ergebnisse zeigen die Kraft unserer Strategie in Aktion, da Kunden größere und längerfristige Verpflichtungen eingehen und ihre Teams sowie Workflows auf unserer KI-gestützten Plattform verbinden." Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) wider, die um 37 Prozent auf 4,0 Milliarden US-Dollar anwuchsen.

Trotz eines GAAP-Betriebsverlustes von 56,3 Millionen US-Dollar, der primär durch Restrukturierungskosten in Höhe von 223,8 Millionen US-Dollar infolge von Ressourcen-Umverteilung und Mietvertrags-Konsolidierungen belastet wurde, überzeugte die operative Profitabilität auf bereinigter Basis. Die Non-GAAP-Betriebsmarge sprang auf 34 Prozent, verglichen mit 26 Prozent im Vorjahresquartal. CFO James Chuong betonte laut Pressemitteilung vom 30. April 2026, dass das Cloud-Umsatzwachstum durch eine anhaltend starke Expansion der Sitzplatzkapazitäten bei Jira sowie die Annahme der Teamwork Collection und deren KI-Funktionen beschleunigt wurde. Das Unternehmen profitiert dabei zunehmend von Skaleneffekten und einer disziplinierten Kostenstruktur im operativen Bereich.

KI-Agenten als Wachstumstreiber der Zukunft

Ein zentraler Fokus der aktuellen Berichterstattung liegt auf der Monetarisierung von künstlicher Intelligenz durch die neue Lösung Rovo. Wie aus dem begleitenden Aktionärsbrief hervorgeht, wächst der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) bei Rovo-Nutzern doppelt so schnell wie bei Kunden, die diese KI-Tools noch nicht einsetzen. Das Management unterstrich in dem Schreiben an die Investoren zudem, dass die Nutzung von KI-Credits im Monatsvergleich um über 20 Prozent zunimmt, was auf eine tiefe Integration der Technologie in die täglichen Arbeitsprozesse hindeutet.

Besonders erfolgreich entwickelte sich die Service Collection, die mittlerweile einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 1,0 Milliarde US-Dollar erzielt und um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. Das Unternehmen gewinnt hierbei zunehmend Marktanteile von etablierten Legacy-ITSM-Anbietern. Atlassian gab bekannt, dass bereits über 65.000 Kunden auf diese Lösungen vertrauen. Durch die Einführung von Rovo Service, einem KI-Agenten für den Mitarbeitersupport, verspricht sich das Unternehmen eine weitere Beschleunigung der Automatisierungsprozesse innerhalb der Kundenorganisationen.

Aktuelle Aktienreaktion: Bullen übernehmen das Ruder

Die Marktreaktion auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse fiel euphorisch aus. Im Handel an der NASDAQ verzeichnet die Aktie von Atlassian zeitweise einen massiven Kurssprung von 23,63 Prozent und notiert bei 84,81 US-Dollar.

Wachstumspfad untermauert: Ausblick und Bewertung

Atlassian scheint den Übergang zum KI-zentrierten Plattform-Anbieter erfolgreich zu meistern. Die Beschleunigung im Cloud-Segment und die hohe Akzeptanz der KI-Features könnten darauf hindeuten, dass das Unternehmen seine Preismacht bei Großkunden weiter festigt. Angesichts der starken operativen Hebelwirkung dürfte die Profitabilität bei anhaltendem Umsatzmomentum weiter steigen. Anleger sollten jedoch die Bewertung im Auge behalten, da die Aktie nach dem jüngsten Sprung bereits viel Optimismus eingepreist haben könnte. Ein nachhaltiges Durchbrechen der aktuellen Widerstände dürfte den Weg für weitere Zukäufe ebnen, sofern die kommenden Quartalsziele für das vierte Quartal 2026 erreicht werden.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at