Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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11.08.2026 19:29:00
Atlassian and Doximity Just Surged 30% After Earnings: 3 Software Stocks with the Same Setup
It's a great feeling when a stock you own absolutely skyrockets higher after reporting earnings. Two software-as-a-service (SaaS) stocks, Atlassian (NASDAQ: TEAM) and Doximity (NYSE: DOCS), gave their investors something to cheer about when both companies' share prices skyrocketed more than 30% this past Friday, Aug. 7, following their earnings reports.The two stocks had a few things in common going into the report. They both operate vertical-focused software platforms. In the case of Atlassian, its focus is on enterprise workflows, while Doximity's platform is centered on clinical workflows in the medical field. Both companies had also been widely viewed as potential losers in artificial intelligence (AI), and expectations heading into their earnings reports were pretty low. However, both stocks saw strong adoption of their AI offerings, which helped drive strong results and guidance.With Atlassian and Doximity already seeing huge gains, let's look at three SaaS stocks that could have similar setups going into their upcoming earnings reports.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|24,99
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