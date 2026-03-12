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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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12.03.2026 12:53:00

Atlassian-Chef: KI ersetzt bei uns keine Menschen, aber wir feuern sie trotzdem

KI soll bei Atlassian keine Menschen ersetzen, sagt CEO Cannon-Brookes. Aber man müsse trotzdem 1.600 Leute entlassen, um Geld für KI-Investitionen zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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