LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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10.07.2026 18:41:21
Atlassian Illegally Fired Worker in Rare Legal Victory for Tech Worker
A federal labor law judge determined last week that the software maker Atlassian had illegally fired an employee who questioned company policy changes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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