Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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05.11.2026 23:09:31
Atlassian Swings To Q3 Profit As Revenue Jumps
(RTTNews) - Atlassian Corporation (TEAM) on Thursday reported net income for the first quarter of fiscal 2027, compared with a net loss in the same period a year earlier, as subscription revenue continued to grow.
The company posted net income of $90.7 million, or $0.35 per share, compared with a net loss of $51.9 million, or $0.20 per share, in the prior-year quarter. Total revenue increased 24 percent to $1.772 billion from $1.433 billion.
Subscription revenue climbed to $1.698 billion from $1.375 billion, while other revenue rose to $74.3 million from $58.1 million. Gross profit increased to $1.510 billion from $1.175 billion. Operating income reached $188.8 million, compared with an operating loss of $96.3 million a year earlier.
TEAM is currently trading after hours at $151.39, down $31.90 or 17.40 percent on the Nasdaq.
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