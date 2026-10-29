ATLED hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ATLED lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

ATLED hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,10 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 860,4 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 709,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at