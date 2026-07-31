ATLED legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ATLED hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 22,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ATLED noch ein Gewinn pro Aktie von 19,02 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 788,8 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 695,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at