ATLED präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ATLED ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ATLED die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 24,10 JPY. Im letzten Jahr hatte ATLED einen Gewinn von 28,66 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 709,5 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 735,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at