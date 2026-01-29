ATLED: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ATLED hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 25,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ATLED noch ein Gewinn pro Aktie von 19,57 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 756,4 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 687,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at