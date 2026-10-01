ATM Grupa präsentierte Quartalsergebnisse

ATM Grupa gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 PLN. Im Vorjahresviertel hatte ATM Grupa 0,110 PLN je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65,0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ATM Grupa einen Umsatz von 64,1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at