Atmos Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Atmos Energy hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atmos Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 879,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 838,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at