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08.05.2026 06:31:29
Atmos Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atmos Energy präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atmos Energy ein EPS von 3,03 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atmos Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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