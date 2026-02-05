Atmos Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atmos Energy lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atmos Energy 2,23 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

