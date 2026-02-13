Atmus Filtration Technologies Aktie

Atmus Filtration Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072

13.02.2026 14:49:29

Atmus Filtration Expects Annual Results To Improve; Stock Up Over 3% In Pre-Market

(RTTNews) - Atmus Filtration Technologies Inc.(ATMU), a maker of filtration products, on Friday initiated guidance for the full year.

For fiscal 2026, the company expects adjusted earnings of $2.75 to $3 per share, with an adjusted EBITDA margin of 19.5% to 20.5%, on revenue of $1.945 billion to $2.015 billion.

For fiscal 2025, Atmus Filtration has posted adjusted income of $2.73, with an adjusted EBITDA margin of 20%, on revenue of $1.764 billion.

ATMU was up by 3.37% at $64.19 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
