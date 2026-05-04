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04.05.2026 06:31:29
Atmus Filtration Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Atmus Filtration Technologies hat am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Atmus Filtration Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 477,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 416,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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