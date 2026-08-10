Atmus Filtration Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atmus Filtration Technologies hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,720 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Atmus Filtration Technologies 527,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 453,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at