Atmus Filtration Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Atmus Filtration Technologies gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent auf 510,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 447,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at