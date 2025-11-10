Atmus Filtration Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atmus Filtration Technologies hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 403,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 447,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at