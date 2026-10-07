KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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07.10.2026 15:31:00

Atom für KI: Google schließt Vertrag über 3,6 GW mit großem US-Stromversorger

Atomkraftwerk Calvert Cliffs von Constellation Energy

Google will künftig von Constellation Energy Strom für seine KI-Rechenzentren beziehen. Der US-Energieversorger liefert auch Atomstrom.

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Alphabet A (ex Google) 313,10 1,41% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 310,25 1,37% Alphabet C (ex Google)

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