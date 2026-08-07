ATOM LIVIN TECH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ATOM LIVIN TECH hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

ATOM LIVIN TECH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,61 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 97,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 97,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,04 Prozent auf 10,51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at