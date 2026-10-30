ATOM LIVIN TECH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ATOM LIVIN TECH hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,26 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,48 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at