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11.05.2026 06:31:29
ATOM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ATOM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,59 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ATOM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,860 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,58 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,41 Milliarden JPY – eine Minderung um 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,48 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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