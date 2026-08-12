ATOM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ATOM präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ATOM -2,250 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at