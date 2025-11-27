Atomenergoremont AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atomenergoremont AD hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 BGN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,970 BGN je Aktie in den Büchern standen.

Atomenergoremont AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,7 Millionen BGN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,0 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at