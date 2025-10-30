Atomera präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atomera hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atomera 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at