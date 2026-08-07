Atomera stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atomera lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,17 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,170 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at