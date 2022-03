Atomgespräche mit dem Iran wohl in finaler Phase

Die Atomgespräche mit dem Iran sind nach Einschätzung von Diplomaten in ihrer Endphase. "Wir sind nah dran", schrieb die britische Verhandlerin Stephanie Al-Qaq am Freitag auf Twitter. Einige Verhandlungsparteien würden nun in ihre Hauptstädte zurückfliegen und seien bereit, gegebenenfalls bald wieder zu kommen. Das könne möglicherweise schon am Sonntag passieren, hieß es in diplomatischen Kreisen.

Sollten nicht mehr wie bisher hochrangige Beamte, sondern die Außenminister nach Wien kommen, gilt das als Signal für einen etwaigen Durchbruch. Jüngst hatte der EU-Chefverhandler Enrique Mora allerdings vor zu viel Optimismus gewarnt.

Seit Monaten vermitteln Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien in Wien zwischen den USA und dem Iran, um den Atompakt von 2015 zu retten. Zu den Mediatoren gehören auch China und - trotz des Ukraine-Krieges - Russland. Der Lösungsentwurf sieht vor, US-Sanktionen gegen den Teheran aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken, um die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhindern.

Die USA waren seinerzeit unter Präsident Donald Trump aus dem Atompakt ausgestiegen und hatten bereits aufgehobene Sanktionen neuerlich verhängt. Im Gegenzug begann der Iran unter anderem, fast waffenfähiges Uran herzustellen.

WIEN (dpa-AFX)