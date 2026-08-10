Atomix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atomix hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Atomix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,24 JPY je Aktie gewesen.

Atomix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at