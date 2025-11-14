Atomix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Atomix stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 23,83 JPY. Im letzten Jahr hatte Atomix einen Gewinn von 8,74 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,83 Prozent auf 3,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at