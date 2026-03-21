Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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21.03.2026 18:28:00
Atommülltransport: Mögliche Castor-Route per Drohnenverbot verraten
Durch einen Fehler beim Bundesverkehrsministerium konnte man stundenlang eine mögliche Route eines Castor-Transports einsehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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