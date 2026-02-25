KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
25.02.2026 18:48:00
Atomwaffen als erste Wahl: KI neigt zur Eskalation
LLMs neigen in Konfliktsimulationen dazu, schnell Atomwaffen einzusetzen. Eine Studie zeigt: In 95 Prozent der Planspiele kamen Atomwaffen zum Einsatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
