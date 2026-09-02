Aton Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aton Resources hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at