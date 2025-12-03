|
03.12.2025 06:31:29
Aton Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aton Resources hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
