Aton Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aton Resources lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at