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28.05.2026 06:31:29
Aton Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aton Resources hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aton Resources -0,030 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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