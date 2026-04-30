ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

Vorstandschef 30.04.2026 15:00:00

ATOSS-Aktie tiefer: Gründer übergibt Chefposten und bleibt im Aufsichtsrat aktiv

ATOSS-Aktie tiefer: Gründer übergibt Chefposten und bleibt im Aufsichtsrat aktiv

Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef.

Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach.

Die ATOSS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,96 Prozent leichter bei 80,20 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

ATOSS-Aktie steigt: Gewinn höher als erwartet
ATOSS-Aktie stabilisiert sich: CEO kauft zu
ATOSS Software wird optimistischer: Höhere Marge bis 2026 geplant - Aktie springt an

01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software AG 79,20 -2,34% ATOSS Software AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:18 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
06:07 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

