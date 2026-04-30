ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
30.04.2026 15:00:00
ATOSS-Aktie tiefer: Gründer übergibt Chefposten und bleibt im Aufsichtsrat aktiv
Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach.
Die ATOSS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,96 Prozent leichter bei 80,20 Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu ATOSS Software AG
Analysen zu ATOSS Software AG
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
